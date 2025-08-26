Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI KADROSU AÇIKLANDI
Fenerbahçe’nin Benfica ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu duyuruldu. 0-0’lık ilk maçın rövanşı yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası elde edecek. Kadroda yer alan oyuncular arasında İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran yer alıyor.
CENK TOSUN’UN YERİNE CENGİZ ÜNDER
Sarı-lacivertli ekipte, play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.