Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Açıklandı.

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe’nin Benfica ile karşılaşacağı maç yarın akşam saat 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanacak. Bu karşılaşma, iki takım arasında daha önce yapılan 0-0’lık maçın rövanşı olarak düzenleniyor.

ALINACAK AYAK BASTI PARASI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Bu, kulübün bütçesi açısından önemli bir finansal destek sağlayabilir.

KADRODA YER ALAN OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin Benfica maçı için açıkladığı kadro şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran. Ayrıca, play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalan Cenk Tosun’un yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.