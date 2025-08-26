Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI YARIN OYNANACAK

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı maçın kadrosu belirli olmuş durumda. Benfica-Fenerbahçe karşılaşması, 0-0’ın rövanşı olarak 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’NİN KADROSUNDA YER ALAN OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin Benfica maçı için oluşturduğu kadroda yer alan oyuncular şunlardır: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Cenk Tosun’un kadrodan çıkarılmasıyla birlikte Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN FONLAR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Bu durum, kulübün maddi açıdan önemli bir kazanç sağlaması açısından büyük bir fırsat anlamına geliyor.