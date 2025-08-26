Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Belirlendi

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe’nin Benfica için belirlediği kadro açıklandı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki maç, 0-0’lık ilk karşılaşmanın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek. Bu önemli maçta Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak.

FENERBAHÇE’NİN KADROSU

Fenerbahçe’nin Benfica maçı kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran. Sarı-lacivertli takımda, play-off turu öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Cengiz Ünder kadroya dâhil edildi.