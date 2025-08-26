Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Duyuruldu

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI YARIN OYNANACAK

Fenerbahçe, Benfica ile yapacağı maçın kadrosunu duyurdu. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 0-0’lık ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleşiyor.

SHAMPİYONLAR LİGİ KATILIMI

Eğer Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başarırsa, takım 24.8 milyon euro ayak bastı parası elde edecek. Fenerbahçe’nin Benfica maçı için belirlediği kadroda şu oyuncular yer alıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

CENK TOSUN’UN YERİNE CENGİZ ÜNDER KADRODA

Sarı-lacivertli ekip, play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerini Cengiz Ünder ile doldurdu.