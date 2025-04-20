Fenerbahçe’nin Durumu Çok Zor!

FENERBAHÇE’DEN ÜZÜCÜ SONUÇ

Fenerbahçe, Süper Lig’de Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertlilerin, Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5’e indi. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu.

ALTI PUAN KAYBINI DEĞERLENDİRME

Ilıcalı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için taraftarımız için çok üzücü. Burada kaybedilen 2 puan ağır bir hasar. Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz, ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum.” dedi.

TARAFTARA ÖZÜR DİLERİZ

Bir diğer açıklamasında, Acun Ilıcalı, “Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyoruz. Biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz üzgünüz, futbolcularımız üzgün. Bazen olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı bu.” ifadesini kullandı.

SONUÇ VE GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Acun Ilıcalı, kadro güçleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor.” dedi. Son olarak, “Altı hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibarıyla futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize devam edeceğiz.” şeklinde tamamladı.