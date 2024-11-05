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Fenerbahçe’nin Galibiyetiyle İstatistik Farkı Fenerbahçe’nin Galibiyetiyle İstatistik Farkı

fenerbahce-nin-galibiyetiyle-istatistik-farki-fenerbahce-nin-galibiyetiyle-istatistik-farki

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadele, heyecan dolu anlara sahne oldu ve Fenerbahçe maçı 3-2 kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın gollerini atan isimler 42’nci dakikada Fred, 75’inci dakikada Edin Dzeko ve 90+12’nci dakikada Sofyan Amrabat oldu. Trabzonspor ise 59 ve 67’nci dakikada, Simon Banza’nın penaltıdan attığı gollerle karşılık verdi.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe’nin puanı 23’e yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Ayrıca, Fenerbahçe bu sonuçla birlikte deplasman serisini 25 maça çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

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