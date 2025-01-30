Fenerbahçe’nin İlk 11’inde Zorunlu Değişiklikler

FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Danimarka’nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaştı. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho, önceki maçta görev yapan ilk 11’de bazı zorunlu değişiklikler yapmak durumunda kaldı.

KADRODAKİ EKSİKLER

Mourinho, Göztepe ile oynanan son lig maçında ilk 11’de yer alan Oğuz Aydın’ı kadroda bulundurmuyor. Ayrıca, Sofyan Amrabat ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Bu oyuncuların yokluğunda, deneyimli hoca Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek’i ilk 11’de sahaya sürdü.