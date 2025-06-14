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Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe’nin sezon Öncesi Hazırlıkları Başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık aşamasında mücadele edeceği 6 rakip takımı belirledi. Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad takımlarıyla karşılaşıyor.

Fenerbahçe’nin ilk rakibi ile İstanbul’da buluşacağı açıklandı. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz’da Süper Lig’in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Portekiz’de Kampa Devam Ediliyor

Fenerbahçe, kamp sürecini Portekiz’de sürdürecek. 17 Temmuz’da Portimonense ile mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, ardından 20 Temmuz’da Premier Lig temsilcisi Sunderland ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz’da Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile oynadıktan sonra 26 Temmuz’da yine bir Portekiz takımı olan Benfica ile mücadele edecek.

Yurda Dönüş ve Son Karşılaşma

Fenerbahçe, 30 Temmuz’da Serie A ekiplerinden Lazio ile taraftarları önünde bir araya gelecek. İşte Fenerbahçe’nin karşılaşacağı rakipler ve tarihler:
12 Temmuz: Fatih Karagümrük
17 Temmuz: Portimonense
20 Temmuz: Sunderland
23 Temmuz: Al Ittihad
26 Temmuz: Benfica
30 Temmuz: Lazio

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