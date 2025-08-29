Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu!

UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu için lig aşaması kuraları gerçekleştirildi. 2. torbadan katılan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı 8 takım belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin rakipleri şöyle sıralandı: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

KURA DETAYLARI DUYURULACAK

Kuralar çekildiği esnada, takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri hakkında bilgiler daha sonra açıklanacak. Bu bilgilerin en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna sunulması planlanıyor.

FİNALİN YERİ VE TARİHİ

2025/26 sezonunun final maçı ise 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Bu önemli karşılaşma futbolseverler için heyecanla bekleniyor.