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Spor

Fenerbahçe’nin Trabzonspor Maçındaki Yankılar Devam Ediyor

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MAÇIN YANKILARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırdı. Mourinho, sosyal medya üzerinden maçla ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

MOURINHO’NUN PAYLAŞIMI

Jose Mourinho, sosyal medya hesabında “İzleyin ve gülün” şeklindeki ifadesiyle dikkat çekti. Bu paylaşım, hem taraftarlar hem de spor otoriteleri tarafından ilgiyle karşılandı. Mourinho’nun açıklamaları ve paylaşımları, maç sonrası gündemi şekillendiriyor.

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