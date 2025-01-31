Fenerbahçe’nin Yeni Sağ Bek Transferi Açıklandı

Fenerbahçe Transfer Çalışmalarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, transfer operasyonlarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Talisca, Diego Carlos ve Skriniar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sağ bek transferini de resmen duyurdu. Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Mimovic, sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a doğru yola çıkıyor. Resmi siteden yapılan açıklama ise şöyle ifade edildi: “Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kızılyıldız Teknik Direktöründen Açıklama

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic, “Mimovic, Fenerbahçe’ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad’da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor. Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.