Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belirlendi

FENERBAHÇE TRANSFER DÖNEMİNDE HIZLANDI

Transfer döneminde hızla hareket eden Fenerbahçe, taraftarlarına Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson ile büyük bir heyecan yaşatıyor. Ancak, bu gelişmelerin yanında asıl merak edilen konu, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından takımın başında kimin olacağı oldu. Başkan Ali Koç ve yönetim, Mourinho sonrası teknik direktör konusunda karar vermek için yoğun bir çaba gösteriyor.

İSMAİL KARTAL ÖNE ÇIKIYOR

Yerli teknik direktör adayları içinde en çok öne çıkan isim İsmail Kartal oldu. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile yaptığı görüşmeler sonrasında, kulübe yeniden dönmeye istekli olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler, Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yaratıyor.

