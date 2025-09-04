Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belirlenecek

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek milli araya moralli giren Fenerbahçe’de günler oldukça hareketli geçiyor. 31 Ağustos’ta Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerin en büyük merakı yeni teknik direktörün kim olacağı yönünde.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Fenerbahçe’de yerli hoca adayları arasında dikkat çeken bir isim ise Aykut Kocaman oldu. Uzun süredir takım çalıştırmayan Kocaman’ın sarı-lacivertli takıma katılmaya sıcak baktığı ve yönetimin de deneyimli teknik adamı değerlendirdiği ifade ediliyor.