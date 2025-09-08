Gündem

Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belli

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. UEFA kadro bildiriminde son gün yaklaşırken, kadrosunu güçlendirmeye çalışan sarı-lacivertlilerde teknik direktör durumu belirsizliğini koruyor.

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe, teknik direktör adayı olarak İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic isimlerini gündemine aldı. Yönetici Hamdi Akın, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

