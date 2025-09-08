Gündem

Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belli

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de yoğun günler devam ediyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği halen sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 yenilerek turnuvadan elenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic gibi isimleri gündeme alan sarı-lacivertli yönetim, bu süreçte dikkat çekici adımlar atmaya odaklanıyor. Yönetici Hamdi Akın, durumla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

