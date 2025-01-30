More
Spor

Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Mimovic’in Özellikleri

fenerbahce-nin-yeni-transferi-mimovic-in-ozellikleri

NEDELJKOVIC’İN TRANSFERİ SONRASI A TAKIMA YÜKSELDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Ognjen Mimovic ile ilgili olarak Kızılyıldız muhabirlerinden Oliver Mijuskovic, Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu. Mijuskovic, Ognjen Mimovic’in Kızılyıldız’daki kariyerine ve yaşadığı gelişmelere dair önemli bilgiler verdi.

MİMOVIC’İN PERFORMANSI ÜZERİNE

Mijuskovic, Mimovic’in yeteneklerinden ve oyun stilinden bahsederek, oyuncunun takım içinde nasıl bir rol üstlendiğini de vurguladı. Kendisinin A takıma yükselmesine neden olan durumları değerlendirdi. “Nedeljkovic’in transferi sonrası A takıma yükseldi” diyen Mijuskovic, ayrıca Mimovic’in geleceği için olumlu bir tablo çizdi.

FUTBOLCUNUN GELECEĞİ HAKKINDAKİ ÖNGÖRÜLER

Son olarak Mijuskovic, Ognjen Mimovic’in Fenerbahçe’deki üretkenliğinin artacağı ve performansıyla dikkat çekeceği konusunda güçlü bir inanç taşıdığını belirtti. Bu durum, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabiliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Seyir Esnasında Bagajdan Düşen Kişi Korkuttu

Gaziantep'te hareket halindeki bir aracın bagajından düşen kişi, kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar, arkadaki aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Flaş

Kışın Zorluğu: Otları Kızakla Taşıyorlar

Hakkari'nin Ağaçdibi köyündeki hayvancılar, yazın topladıkları otları kışın zorlu bir yolculukla taşırken, DHA ekibi bu anları dronla kaydetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.