Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Mimovic İstanbul’da

FENERBAHÇE, OGNJEN MIMOVIC İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında oynayan 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşması sağladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul’a giden yolda çekilmiş uçaktaki bir fotoğrafı da paylaşıldı.

MIMOVIC, İSTANBUL’A İNDİ

Fenerbahçe’nin transfer ettiği Ognjen Mimovic’i taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı. 20 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Mimovic, İstanbul Havalimanı’nda Fenerbahçe atkısıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.