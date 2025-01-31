Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Mimovic İstanbul’da

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER ANLAŞMASI

Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi konusunda hem kulübü hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, paylaşımda Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul’a gelmek üzere yola çıkarken çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı.

MIMIVOC İSTANBUL’A İNDİ

Fenerbahçe’nin transferini gerçekleştirdiği Ognjen Mimovic’i taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı. 20 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İstanbul Havalimanı’nda Fenerbahçe atkısıyla poz veren Mimovic, taraftarların dikkatini çekti.