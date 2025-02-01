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Spor

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Kadrosuna Kattı

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FENERBAHÇE, MİMOVIC İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu ile yapılan sözleşme süresi 4,5 yıl olarak belirlendi.

MİMOVIC SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için Kızılyıldız kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe’miz ile başarılar diliyoruz.” denildi.

MİMOVIC MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

İmzanın ardından görüşlerini açıklayan Ognjen Mimovic, “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

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