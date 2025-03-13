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Fenerbahçe-Rangers Maçında Öne Çıkan Anlar

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FENERBAHÇE RANGERS MAÇINDA TARTIŞMALI POZİSYON

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İskoç ekibi Rangers ile karşılaştı. Ibrox Stadyumu’nda gerçekleştirilen maçta, ilk yarıda dikkat çeken bir olay yaşandı.

PENALTI BEKLEYEN FENERBAHÇE’NİN TEPKİSİ

Maçın 19. dakikasında Anderson Talisca, ceza sahasına girerken Jefte tarafından müdahale edilerek yere düştü. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı kararı beklentisinde bulundu.

SARI KART TARTIŞMASI

Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca’yı hakemi aldatmaya çalıştığı gerekçesiyle sarı kartla cezalandırdı. Brezilyalı oyuncu ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara itiraz etti.

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