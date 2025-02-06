Fenerbahçe, Real Madrid’e Karşı Sahada

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de İspanyol ekip Real Madrid’i konuk edecek. Maç, Misli üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bugün, THY EuroLeague’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Mücadele, saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Fransa’dan Mehdi Difallah, Letonya’dan Olegs Latisevs ve İtalya’dan Guido Giovannetti yönetecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Son 10 karşılaşmada, iki takımın 6’sını Real Madrid kazanarak üstünlük sağlıyor. Öte yandan, son 3 maçta ise galip gelen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, EuroLeague’de son 7 maçının 6’sında galip geldi ve iç sahada 4 maçtır kaybetmiyor. Ayrıca, EuroLeague’de oynadığı son 6 maçtan 5’inde 90 ve üzerinde sayı kaydediyor. Real Madrid ise EuroLeague’de son 4 maçının 3’ünü kaybetti.

Misli ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu karşılaşmaya oynayan Misli üyelerinin %47’si Fenerbahçe galibiyetine yönelmiş durumda.

YAZARIN YORUMU

Fenerbahçe’de Baldwin ve Wilbekin takımdan yok. Fakat yeni transfer Bango’nun kadroda olması bekleniyor. Real Madrid’de ise Deck, Hezonja ve Ibaka eksik. Dzanan Musa’nın durumunun ise belirsizliği sürüyor. Fenerbahçe, Panathinaikos karşısında iyi oynayıp başarılı sonuç aldığı için formda bir görüntü sergiliyor; ancak son anlarda yapılan hatalı fauller dikkat çekiyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli’de bu maça yüksek oran farkı ile oynanabiliyor. Zorlu karşılaşmada, ev sahibi Fenerbahçe Beko’nun galibiyeti için 1.31 yerine 1.34 oran verilirken, Real Madrid’in galibiyetine 2.31 yerine 2.37 oran bulunuyor. *** Oranlar zamanla değişiklik gösterebilir.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe’de Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV’nin sakatlıkları devam etmekte.

FENERBAHÇE BEKO, İLK MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, ligde bir maç eksiği ile 16 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alırken, İspanyol takımı 25 karşılaşmadan 13 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. İki takımın ligdeki son karşılaşmasında, Fenerbahçe deplasmanda Real Madrid’i 82-70 mağlup etmişti.

REAL MADRİD’DE HEZONJA’YA 1 MAÇ CEZA

Real Madrid’in Hırvat basketbolcusu Mario Hezonja, THY Avrupa Ligi’nde bir maç men cezası aldı. Avrupa Ligi’nin internet sitesinden gelen açıklamaya göre, Hezonja, Real Madrid’in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasında hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin avro para cezasına çarptırıldı. Bu nedenle Hezonja, yarın Fenerbahçe Beko ile oynanacak 26. hafta maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, Real Madrid’de Gabriel Deck ve Serge Ibaka da yokken, Dzanan Musa’nın durumu belirsizliğini koruyor.