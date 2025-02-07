Fenerbahçe, Real Madrid’i 78-67 Yendi

FENERBAHÇE, REAL MADRİD İLE KAZANAN TARAF OLDU

Fenerbahçe, EuroLeague’in 26. haftasında İspanyol takımı Real Madrid’i ağırladı. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen bu mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 78-67’lik skorla kazanmayı başardı. Bu galibiyetle birlikte, bir maçı eksik olan Fenerbahçe, organizasyondaki toplam 17. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise üst üste 3. yenilgisini alarak 13. kez sahadan mağlup ayrıldı.

PERİYOTLARDAKİ MÜCADELE

İlk periyotta, maçın başındaki 3 dakika 43 saniye süresince herhangi bir takım sayı üretemedi. Daha sonra Fenerbahçe, dış atışlarla, Real Madrid ise boyalı alandan skor buldu ve periyot 16-16 beraberlik ile sonuçlandı. İkinci periyotta, maçın gidişatı başa baş bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Ancak çeyreğin sonlarına doğru, 2 dakika 25 saniyede 12-0’lık bir seri yakalayan Fenerbahçe, devreyi 40-28 önde bitirdi.

REAL MADRİD İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ REKABET

Üçüncü periyotta, Real Madrid dış atışlarla peş peşe basket buluyor ve 25. dakikada farkı 5 sayıya indirmeyi başarıyor: 46-41. Ancak Fenerbahçe, oyun kontrolünü tekrar eline alarak farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve son periyoda 58-47 üstün girmeyi başardı. Son periyotta, özellikle Hayes-Davis’in etkili skorer oyunuyla Fenerbahçe farkı 20 sayıya kadar çıkararak maçı 78-67 kazanarak tamamladı.

JİLSON BANGO’NUN İLK MAÇI VE GÖZLER TEKNİK DİREKTÖRDEYDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Angolalı pivot Jilson Bango, bu karşılaşmayla birlikte Sarı-Lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Ayrıca, maçı Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho da dahil olmak üzere birçok sarı-lacivertli oyuncu takip etti.

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-28

3. Periyot: 58-47

Beş faulle çıkan: 37.12 Fernando (Real Madrid)