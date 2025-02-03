Fenerbahçe – Rizespor Maçı Tartışmalı Kararlar

MAÇIN ÖNEMİ VE SONUCU

Süper Lig’in 22’nci haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile karşılaştı. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı. Maçın önemli noktaları arasında Fenerbahçe’nin lehine verilen penaltı kararı ve Rizespor’a gösterilen iki kırmızı kart dikkat çekti. Fenerbahçe-Rizespor maçında Burak Pakkan hakemlik yaptı. Hakem yardımcıları Kerem Ersoy ile Samet Çiçek görev aldı ve VAR’da Bert Put, AVAR’da Abdullah Bora Özkara yer aldı.

TARTIŞMALI KARARLAR VE HAKEM ANALİZİ

Maçın tartışmalı kararları eski hakemler tarafından değerlendirildi. beIN Sports’un hakem programı beIN Trio’da görüşlerini paylaşan Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Fenerbahçe – Rizespor maçındaki kritik durumları analiz etti. Örneğin, Bahattin Duran, Fenerbahçe’nin korner beklentisinin haklı olduğu belirtti ve “Bu net bir kornerdi. Yardımcı hakemin doğru tespit etmesi lazımdı” dedi. Duran ayrıca, 22’nci dakikada Sofyan Amrabat’ın müdahalesinin sarı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.

POZİSYONLAR VE HAKEM KARARLARI

Deniz Çoban, Ghezzal’ın Levent Mercan’a müdahalesinin kontrolsüz bir faul olduğunu ve sarı kartla cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Bahattin Duran ise “Faul çok net. Yalnızca faul, kart gerekmez” ifadesini kullandı. Edin Dzeko’nun pozisyonunda ise faul kararının kolay verildiğini dile getiren Çoban, hakemin genel bir uyarı yapması gerektiğini ekledi. Rizespor’un 2’nci golü öncesi bir ihlal olup olmadığı konusunda Duran, hakemin faul vermesi gerektiğini ifade etti.

PENALTI VE KIRMIZI KART DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararını değerlendiren Deniz Çoban, “Savunma yapan oyuncular, topa sırtlarını dönüp rakibi kollamakla meşguller. Bu pozisyon penaltı” açıklamasını yaptı. Bülent Yıldırım, Olawoyin’in ihlalinin amatörce olduğunu savunarak VAR müdahalesinin doğru olduğunu belirtti.

GHEZZAL’IN KIRMIZI KARTI HAKKINDA

Rachid Ghezzal’ın kırmızı kartı konusunda Bahattin Duran, hakemin sarı kart göstermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Duran, Ghezzal’ın hakeme yönelik bir küfür ettiğini ifade etti. Bülent Yıldırım ise Ghezzal’ın hakemin yüzüne bu sözü söylediği için doğru karar verildiğini belirtti. Deniz Çoban, bu tür ifadelerin Türk kültüründe hakeme karşı kullanılmasının hoş karşılanmadığını vurguladı.