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Spor

Fenerbahçe, Rizespor Maçına Hazırlandı

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İDMAN PROGRAMLARI

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, Midtjylland karşısında ilk 11’de görev alan ve 60 dakikadan fazla süre oynayan futbolculara rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik özel programlar uygulandı.

CORE ÇALIŞMALARI

Diğer oyuncular ise önce salonda core çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçip ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri gerçekleştirdiler. Pas çalışmasının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

MATCH PREPARATIONS

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bitiren sarı-lacivertli ekip, şimdi maç saatini bekliyor.

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