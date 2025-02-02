Fenerbahçe Rizespor Maçında Yeni Transferler Sahada mı?

FENERBAHÇE BUGÜN ÇAYKUR RİZESPOR’U AĞIRLIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bu akşam Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Oosterwolde, Becao ve Mert Müldür sahada yer alamayacakken, Livakovic’in durumu ise bugün netlik kazanacak.

RİZESPOR’DA DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR VAR

Konuk takım olun Rizespor’da ise sarı kart cezalısı Alikulov ve Taha ile birlikte sakatlık yaşayan Eray, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligdeki 20 mücadelede 48 puan toplayan Fenerbahçe, liderin 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son dört maçını kazanarak moral bulan sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Diego Carlos’un ilk 11’de yer alması, Anderson Talisca ve Milan Skriniar’ın ise yedek soyunması bekleniyor.

İLK MAÇTA FENERBAHÇE BÜYÜK BİR GALİBİYET ALMIŞTI

Rizespor, lige 27 puanla ikinci sıradan giriş yaptı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0’lık farklı bir skorla kazanmıştı. Bu akşamki maçta, her iki takım da galibiyet arayarak puanlarını artırmak için mücadele edecek.