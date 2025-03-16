Fenerbahçe, Samsunspor’a Karşı 2 Puan Kaybetti

SPOR TUTKUNLARI MAÇINDA BÜYÜK HEYECAN!

Futbolseverler, tribünleri coşturun çünkü Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı. Kadıköy’de gerçekleşen bu kritik maçta takımların mücadelesi, gol sesi olmadan sona erdi ve sarı-lacivertliler, sahasında 2 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’a 9 puan gerileyen Fenerbahçe, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Mouandilmadji’nin 75. dakikada gördüğü kırmızı kart ve kaleci Livakovic’in 15 maç aradan sonra dönüşüyle dolu bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu!

İLK YARI: FENERBAHÇE’NİN GOL ARAYIŞLARI!

Maçın 18. dakikasında Fenerbahçe’nin atakları hız kazandı. Fred’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza yayı önünden güçlü bir şut çekti fakat kaleci Okan Kocuk, bu şutu kurtararak gole izin vermedi. Taraftarlar “of!” diyerek bu anı karşıladı! 36. dakikada, yine Oğuz Aydın sahneye çıkarak sağdan ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş gerçekleştirdi, ancak top direğin dibinden auta çıktı, tribünlerden alkışlar yükseldi! İkinci yarıya geçmeden önce ilk yarı 0-0 tamamlandı; fakat şartlar hızla değişecekti!

İKİNCİ YARI: KIRMIZI KART VE KAÇIRILAN FIRSATLAR!

İkinci yarıda tempo arttı ama gol gelmedi! 75. dakikada, Samsunspor’un Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın’a dokunduğu için ikinci sarı kartını alınca kırmızı kart gördü ve takım 10 kişi kaldı. Bu durum, taraftarların coşkusunu artırdı! 76. dakikada teknik direktör Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz ettiği için sarı kart aldı ve sinirlerine hakim olamadı! Maçın 90+7. dakikasında Dzeko’nun kafa vuruşu, Okan Kocuk’un harika kurtarışıyla engellendi ve Fenerbahçe bir kez daha üzüntü yaşadı! Bu beraberlik, Kadıköy’de adeta soğuk duş etkisi yarattı!

PUAN DURUMU VE DERBİ ÖNCESİ HEYECAN!

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray’ın 1 maç eksiğiyle 9 puan gerisine düştü ve şampiyonluk hayalleri sarsıldı. Üçüncülük için mücadele eden Samsunspor ise 51 puanla avantaj elde etti. Milli aranın ardından Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe Bodrumspor’a konuk olacak. Bu beraberlik, derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarları ateşleyecek mi, yoksa karamsarlık yaratacak mı? Tribünlerdeki atmosfer, şimdiden ikiye bölündü!