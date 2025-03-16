Fenerbahçe Samsunspor Maçında 2 Puan Bıraktı

SPOR TUTKUNLARI TRİBÜNLERİ İNLERSİN!

Trendyol Süper Lig 28. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe ile Samsunspor’un karşılaşması, heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadıköy’de oynanan bu mücadele, golsüz eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe sahasında önemli bir 2 puan kaybetti. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray’a 9 puan gerileyen Fenerbahçe, taraftarları için büyük bir şok yaşattı. Özellikle 75. dakikada Mouandilmadji’nin kırmızı kartı ve kaleci Livakovic’in 15 maç aradan sonra döndüğü bu mücadele, nefes kesici anlar sundu!

İLK YARI: FENERBAHÇE’NİN GOL YAKINLIKLARI

Maçın 18. dakikasında Fenerbahçe, hücumda etkili olmaya başladı. Fred’in pası ile sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza yayı önünden sert bir şekilde vurdu; ancak kaleci Okan Kocuk, şutunu kurtararak gole izin vermedi ve taraftarlar “of!” çekti. 36. dakikada Oğuz Aydın bir kez daha sahneye çıktı, sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu fakat top direğin dibinden auta gitti. Tribünler, bu girişimi ayakta alkışladı. İlk yarı 0-0 sona erse de, ikinci yarıda gerginlik artacaktı!

İKİNCİ YARI: KIRMIZI KART VE KAÇAN FIRSATLAR

İkinci yarıda oyun temposu yükseldi, fakat gol sesi çıkmadı. 75. dakikada, Samsunspor’un Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın’a yaptığı itaat nedeniyle ikinci sarı kartı gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı. Taraftarlar bu duruma büyük bir coşkuyla tepki verdi! 76. dakikada teknik direktör Jose Mourinho’nun itirazları sarı kartla cezalandırıldı ve sinirlerine hakim olamayarak tepkisini gösterdi. Maçın 90+7’nci dakikasında Dzeko’nun kafa vuruşunu Okan Kocuk, muazzam bir kurtarışla engelleyerek Fenerbahçe’nin bir başka fırsatı daha değerlendirmesini önledi. Bu beraberlik, Kadıköy’de büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu!

PUAN DURUMU VE DERBİ ÖNCESİ GERİLİM

Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe Galatasaray’ın bir maç eksiğiyle 9 puan gerisine düştü ve şampiyonluk umutları zayıfladı. Üçüncülük mücadelesi veren Samsunspor ise 51 puanla avantaj elde etti. Milli ara sonrası Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe Bodrumspor’a konuk olacak. Bu beraberlik, derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarları nasıl etkileyecek? Moral mi verecek yoksa kaybetmesine neden mi olacak? Tribünler, bu konuda şimdiden ikiye bölündü!