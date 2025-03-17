Fenerbahçe-Samsunspor Maçının Tartışmalı Pozisyonları

MAÇIN SONUCU GOLSUZ BİTTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında Samsunspor’u ağırladı. Müsabaka, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, penaltı ve kırmızı kart taleplerinin yanı sıra, Samsunspor’un penaltı beklediği pozisyonlar ile dikkat çekti.

HAKEM DEĞERLENDİRMELERİ

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın’dı. Aydın’ın yardımcıları Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken görev aldı. VAR’da ise Pawel Raczkowski ve Deniz Caner Özaral yer aldı. Fenerbahçe – Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar, eski hakemler tarafından değerlendirildi. Yayıncı kuruluşun programında, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım görüşlerini paylaştı.

Deniz Çoban, “3’üncü dakikada Dzeko’nun rakibine müdahalesi, Talisca’nın faul beklentisi ve Mouandilmadji’ye çıkan sarı kartta, 40 saniye içinde 3 tane kararda hakem başarısız. Dzeko’nun yaptığı faul, Talisca’ya yapılan net faul, Skriniar’a faul gerektirmeyen bir hareket; üstüne sarı kart. Bu kadar hata lüksünüz yok.” dedi. Bahattin Duran ise, “Hakem tutuk başladı. Dzeko’nun yaptığı faul, sarı kart olamaz. Talisca’ya yapılan faul de sarı kart gerektirmiyor. Marius’un dizi ayak bileğine geldi, bu en fazla dikkatsiz faul.” ifadesini kullandı. Bülent Yıldırım ise Dzeko’nun faulünü değerlendirdi: “Dzeko krampon ucuyla faul yaptı. Talisca’nın sağ dizine darbe var. Marius’un durumunda da en fazla topuğa gelen bir diz darbesi var. Burada kart olmaması gerekir.” şeklinde konuştu.

CELİL YÜKSEL’İN SARI KARTI

Celil Yüksel’e çıkan sarı kart hakkında da tartışmalar vardı. Bahattin Duran, “Önce Fred’in arkadan Celil’e müdahalesi var. Fred’in ilk faulü arkadan. Celil’in Djiku’ya faulü mevcut, ancak kontrolsüz değil. Faul doğru, ama kart yanlış.” değerlendirmesini yaptı. Deniz Çoban, “İlkini devam ettirebilir, itiraz etmem. İkincisinde faul verebilir, itiraz etmem. Sarı kart gereksiz.” şeklinde konuştu. Bülent Yıldırım ise, “Sarı kart gereksiz.” dedi.