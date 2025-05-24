Fenerbahçe Seribaşı Olamadı, Kötü Sonuç!

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ

Fenerbahçe, Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme aşamasında yer almayı garantiliyor. Sarı-lacivertli ekip, bu turnuvaya iki ön eleme oynayarak katılacak. Ancak, 3. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak olan Fenerbahçe, seribaşı olma durumunu kaybediyor.

SON DAKİKA GOLÜ FENERBAHÇE’Yİ ETKİLEDİ

Avusturya temsilcisi Austria Wien, sahasında oynadığı Blau-Weiss Linz maçı sırasında 90+2. dakikada yediği golle 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde seribaşı olma ihtimalini yok ediyor. Austria Wien’in aldığı sonuç sonrası ligi ikinci bitiren Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazanıyor.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin 3. Ön Eleme aşamasındaki olası rakipleri arasında Benfica, Rangers, Club Brugge / Salzburg ve Feyenoord yer alıyor. 3. Ön Eleme Kura Çekimi 21 Temmuz 2025 tarihinde yapılacakken, maçlar ise 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Play-off Turu Kura Çekimi ise 4 Ağustos 2025’te yapılacak, maçlar ise 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.