Fenerbahçe Seribaşı Olma Şansını Yitirdi

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantilemiş durumda. Sarı-lacivertli takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılacak ve bu süreçte iki ön eleme maçı oynayacak. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak ancak seri başı olamayacak.

SON DAKİKADA GELEN GOL

Avusturya Ligi’ndeki bir maçta Austria Wien, sahasında Blau-Weiss Linz ile karşılaştı ve 90+2. dakikada yediği golle maçı 2-2 berabere tamamladı. Bu sonuç, Fenerbahçe’ye olumlu yansımadı çünkü Austria Wien’in skorunun ardından ligi ikinci sırada bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı elde etti. Bu durum, Fenerbahçe’nin seribaşı olma şansını ortadan kaldırmış oldu.

FENERBAHÇE’NİN OLASI RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin 3. Ön Eleme’de karşılaşabileceği muhtemel takımlar arasında Benfica, Rangers, Club Brugge / Salzburg ve Feyenoord bulunuyor. 3. Ön Eleme Kura Çekimi, 21 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Maçlar ise 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play-Off Turu Kura Çekimi ise 4 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak ve maçlar 19-20 Ağustos ile 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.