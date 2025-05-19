Fenerbahçe Skriniar’ı Almayı İstiyor

Fenerbahçe Skriniar’ın Bonservisini Almak İstiyor

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda arzu edilen hedeflere ulaşmayı başaramadı ve Milan Skriniar’ın bonservisini satın almak amacıyla PSG ile görüşmelerine devam ediyor. Ancak Slovak stoper, yıllık 10 milyon Euro olan maaşında indirime gitmeyi kabul etmiyor. Bu durum, transfer sürecini zora sokan önemli bir etken haline geldi.

Yüksek Maaş Talepleri Yönetimi Zorluyor

Fenerbahçe’de mevcut durumda Talisca’nın yıllık kazancı 10 milyon Euro. Ayrıca gelecek sezon kadroya katılması planlanan Dusan Vlahovic, Raheem Sterling ve Marcus Rashford gibi oyuncuların da maaş talepleri oldukça yüksek. Bu durum, Fenerbahçe’nin Skriniar transferini daha da zorlaştırıyor.

Galatasaray Devreye Girdi

Yeni Asır’ın haberine göre Galatasaray, sezon başında kadrosuna katamadığı Skriniar için yeniden harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin karşılaştığı mali sorunları fırsat olarak değerlendiriyor ve transfer için yeni bir yol arayışına girdi.