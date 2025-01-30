Fenerbahçe Skriniar Transferini Açıklıyor! PSG Hamlesi

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER SÜRECİ HIZLANIYOR

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin duyurusunu yapmaya çok yakın. Sarı-lacivertli takımın önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Daha önce, sarı-lacivertli ekip Skriniar’ı İstanbul’a getirmiş ve başarılı oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmişti.

TRANSFERCİLERİN BEKLEYİŞİ SONA ERİYOR

Transferin açıklanamaması, birçok taraftarın merakını artırıyordu. Ancak artık bu durumun sona ermesi ve resmi duyurunun gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Skriniar’la birlikte güçlenerek, gelecekteki hedeflerine yürümek istiyor.