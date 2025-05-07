Fenerbahçe, Taraftar Tepkisiyle Karşılaştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenilerek lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Bu sonuç, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansını zora soktu ve taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

TARAFTARLAR YÖNETİME TEPKİ GÖSTERİYOR

Beşiktaş maçı sırasında taraftarlar, yedikleri golle birlikte yönetime karşı olumsuz tepkilerde bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya çağırırken, maç sonrası Samandıra’da da bu tepki devam etti. Takımı karşılayan taraftarlar, liderlikten uzak kalmalarına rağmen yönetimi eleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu olayların ardından TRT Spor’da açıklamalarda bulundu. “Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim.” şeklinde konuşan Koç, kulübün durumu hakkında bilgiler verdi. Koç, Fenerbahçe’nin kurumsal ve mali olarak iyi bir noktada olduğuna değinerek, “Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Seçim konusuna da değinen Koç, Yüksek Divan Kurulu’ndaki konuşmalarının arkasında durduğunu ve Aziz Yıldırım’a teşekkür ettiğini belirtti. “Aziz Başkan’a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı.” dedi.

Koç, futbol branşıyla ilgili düşüncelerini paylaşırken, “Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor. Futboldaki kronikleşmiş sıkıntımızın tepkilere ve nefrete kadar gitmesini üzülerek ama anlayışla karşılıyorum.” açıklamasında bulundu.

Ali Koç, oyunculara yönelik tepkilerin mantığını kavrayamadığını belirterek, “Oyunculara maç bitene kadar destek olun.” dedi. Ayrıca, geçmişte yaşanan durumlarla kıyaslama yaparak, tribünde bu şekilde tepki verilmediğini vurguladı.

Son olarak Koç, camiadaki parçalanmalara dikkat çekerek, “Rakip takım olsam, Fenerbahçe’deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım.” dedi. Kulübün sorunlarını halihazırda çözmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.