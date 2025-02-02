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Spor

Fenerbahçe Taraftarından Teğmenlere Destek Tezahüratı

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FENERBAHÇE TARAFTARINDAN DESTEK TEZAHÜRATI

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Bu maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, ihraç edilen teğmenlere destek vermek amacıyla ilginç bir tezahürat yaptı. Kadıköy’deki tribünlerden “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları yükseldi ve bu tezahürat karşılaşma başlayana dek devam etti. Fenerbahçe tribününde yankılanan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sesleri dikkat çekti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA YAŞANANLAR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu’nda bir mezuniyet töreni yapılmıştı. Törenin ardından, bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etti. Ancak teğmenlerin yemini, siyaset gündeminde tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül’de yaptığı bir açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” şeklinde ifadelerde bulundu.

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