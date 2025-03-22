Fenerbahçe Taraftarını Kızdıran Youssef En-Nesyri

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NDEN ELENDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers karşısında, seri penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, maçın ardından taraftarın tepkisini topladı.

YOUNG EN-NESYİRİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Youssef En-Nesyri, Rangers ile oynanan her iki karşılaşmada da beklenen performansı sergileyemedi. Önceki gece gerçekleşen maçta, değerlendiremediği fırsatlarla dikkat çeken En-Nesyri, taraftarların büyük tepkisini aldı.