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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörünün Stratejisi Belirlendi

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TEKNİK DİREKTÖRÜN KAMPA GİRMESİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho, Trabzonspor ile oynanacak maçı öncesinde kendini kampa alıyor. Portekizli hoca, zorlu deplasman karşılaşmasında uygulayacağı oyun şablonunu büyük oranda şekillendiriyor.

OYUN ŞABLONU BELİRLENİYOR

Mourinho’nun oyun planı, rakip takımın zayıf noktalarını hedef almayı amaçlıyor. Takımın fiziksel durumunu ve mental hazırlığını artırmak için bu kamp döneminin önemli olduğu biliniyor. Hedef, bu kritik karşılaşmada en iyi performansı sergilemek.

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