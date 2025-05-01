Fenerbahçe, TFF’den VAR talep etti

Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi’ndeki son hafta maçlarına ilişkin önemli adımlar attı. Fenerbahçe SK, oynanacak karşılaşmalar için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) çift gözlemci ve çift temsilci atanmasını, maçların oynandığı şehirlerin dışında farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirilmesini talep etti. Ayrıca, kulüp üst klasman hakem atamalarının gerçekleştirilmesini ve mümkünse her iki müsabaka için “VAR Uygulaması” uygulanmasını istedi.

SON HAFTA GÜNDEMİ

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET’in deplasmanda Bornova Hitab’ı 12-1 yenmesi sonrası tepki gösterdi. FOMGET’in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) karşılaşmalarındaki farklı galibiyetleri, Sarı-Lacivertliler’in yaşamın akışına aykırı olduğu düşüncesini oluşturdu. Bu nedenle, Fenerbahçe, ilgili müsabakalar için Etik Kurulu’na sevk işlemi yapılması amacıyla TFF’ye başvurdu.

SORUŞTURMA GÜNDEMDE

TFF, Fenerbahçe’nin başvurusu üzerine, ABB Fomget’in maçlarını incelemek için Etik Kurulu’na sevk etti. TFF, bu konuyla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlattı. Soruşturmanın kısa bir süre içinde tamamlanarak sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

MAÇLAR NE ZAMANDA?

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin son haftasında dikkat çekici karşılaşmalar yaşanacak. Fenerbahçe, Gaziantep ekibi ALG’ye konuk olacakken, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Tüm karşılaşmalar 4 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.

LİGDEKİ DURUM

Kadınlar Futbol Ligi’nde FOMGET ve Fenerbahçe’nin şu an 67’şer puanı bulunuyor. FOMGET’in ligdeki averajı 79, Fenerbahçe’nin ise 74 olarak kaydedildi. Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor’u 12-1 mağlup ederken, iki hafta önce Çekmeköy’ü 19-0 yenerek ligde liderlik koltuğuna oturdu.

SON HAFTA MAÇ KÜNYESİ

– Ankara B.B. Fomget – Galatasaray

– Petrol Ofisi – ALG Spor

– Fenerbahçe – Petrol Ofisi