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Fenerbahçe Trabzonspor Deplasmanında Kritik Maç Fenerbahçe, Bu Hafta Trabzonspor Deplasmanına Gidiyor. Sarı Lacivertli Ekipte Kritik Maç Öncesi Alarm Verildi. Mourinho Kadroyu Değiştiriyor. İşte Son Dakika Fenerbahçe Haberinin Detayları… Manchester United Maçındaki Pozitif Futbol Ve Puanın Ardından Bodrumspor’u Da Rahat Geçen Fenerbahçe Zorlu Bir Fikstürün İçinde Bulunuyor. Trabzonspor Deplasmanının Ardından AZ Alkmaar Deplasmanına Kaçacak Olan Sarı-Lacivertliler, Hollanda Dönüşü Ligin Güçlü Ekiplerinden Sivasspor’u Ağırlayacak. Bodrumspor Maçında Çift Forvetle Sahaya Çıkan Fenerbahçe’de, Youssef En Nesyri Ve Edin Dzeko Gollerini Atmıştı. Trabzonspor Maçına İse Tek Santrforla Çıkılacak. Teknik Direktör Jose Mourinho Kritik Müsabakaya En Nesyri’yi Hazırlıyor. Portekizli Teknik Adam İçin En Nesyri’nin Önemi Büyük. Oyunu İkinci Bölgede Oynayan Sarı-Lacivertli Takım İçin Savunma Arkasında Bulunacak Boşluklar Kritik Önem Taşıyor. Manchester United Ve Bodrumspor Maçlarında Birer Gole İmza Atan Faslı Golcü, Dzeko’ya Göre Bu Alanları Kat Etmede Daha Etkili. Boşnak Golcü İse Kaleye Yakın Oynandığında Daha Önemli İşler Yapıyor. Trabzonspor’un Da Kendi Evinde Galibiyet İçin Oynayacak Olması, Teknik Patron Mourinho’nun Planını Hayata Geçireceği Savunma Boşluklarını Bulmasını Sağlayabilir. Milliyet’te Yer Alan Habere Göre; Bu Çerçevede Pazar Günü En Nesyri İlk 11’de Yer Alacak, Dzeko İse Büyük Olasılıkla Hamle Oyuncusu Olarak Yedek Soyunacak. “KÜMEDE KALMAYA GİTMEM” Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz Medyasına Açıklamalarda Bulundu. SKY’a Röportaj Veren Portekizli Teknik Adam, İngiltere’ye Olası Dönüşü İle İlgili Soruyu Yanıtlarken, “Premier Lig, Avrupa’daki En İyi Lig Ama Küme Düşmemeye Oynayan Bir Takıma Gitmeyeceğim” İfadelerini Kullandı

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FENERBAHÇE, TRABZONSPOR DEPLASMANINA GİDİYOR

Fenerbahçe bu hafta Trabzonspor’un sahasına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, kritik maç öncesi alarm durumu yaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, kadroda değişiklikler yapıyor. Manchester United maçındaki olumlu futboluna ek olarak Bodrumspor’la oynanan karşılaşmayı da rahat geçen Fenerbahçe, zorlu bir fikstürde yer alıyor. Trabzonspor maçının ardından AZ Alkmaar’a gidecek olan sarı-lacivertliler, Hollanda dönüşünde ligde güçlü ekiplerden Sivasspor’u ağırlama hazırlığında. Bodrumspor karşılaşmasında çift forvetle sahada olan Fenerbahçe, Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko’yla golleri bulmuştu. Trabzonspor maçında ise takım yalnızca tek santrforla sahaya çıkmayı planlıyor. Mourinho, bu önemli müsabaka için En Nesyri’yi hazırlıyor.

MOURINHO’NUN PLANLARI

Portekizli teknik adam için Youssef En Nesyri’nin önemi oldukça büyük. Sarı-lacivertli takımın ikinci bölgedeki oyununu etkileyen faktörler arasında savunma arkasındaki boşlukların bulunması yer alıyor. Manchester United ve Bodrumspor karşılaşmalarında birer gol atan Faslı golcü, Dzeko’ya göre bu alanları kullanmada daha etkili bir performans sergiliyor. Dzeko ise kaleye yakın oynandığında daha fazla katkı sağlıyor. Trabzonspor’un, kendi evinde galibiyet için oynaması, Mourinho’nun savunma boşluklarını değerlendirmesini sağlayabilir. Milliyet’te yayımlanan habere göre, Pazar günü En Nesyri’nin ilk 11’de yer alması bekleniyor. Dzeko’nun ise büyük ihtimalle hamle oyuncusu olarak yedekte kalacağı bildiriliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz medyasına ilginç açıklamalarda bulundu. SKY’a verdiği röportajda, İngiltere’ye geri dönme olasılığı hakkında gelen soruya yanıt verirken, “Premier Lig, Avrupa’daki en iyi lig ama küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Mourinho’nun kariyerine dair önemli bir ipucu verirken, futbol dünyasında da dikkat çekici bir tartışma başlatabilir.

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