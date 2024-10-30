FENERBAHÇE, TRABZONSPOR DEPLASMANINA GİDİYOR

Fenerbahçe bu hafta Trabzonspor’un sahasına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, kritik maç öncesi alarm durumu yaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, kadroda değişiklikler yapıyor. Manchester United maçındaki olumlu futboluna ek olarak Bodrumspor’la oynanan karşılaşmayı da rahat geçen Fenerbahçe, zorlu bir fikstürde yer alıyor. Trabzonspor maçının ardından AZ Alkmaar’a gidecek olan sarı-lacivertliler, Hollanda dönüşünde ligde güçlü ekiplerden Sivasspor’u ağırlama hazırlığında. Bodrumspor karşılaşmasında çift forvetle sahada olan Fenerbahçe, Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko’yla golleri bulmuştu. Trabzonspor maçında ise takım yalnızca tek santrforla sahaya çıkmayı planlıyor. Mourinho, bu önemli müsabaka için En Nesyri’yi hazırlıyor.

MOURINHO’NUN PLANLARI

Portekizli teknik adam için Youssef En Nesyri’nin önemi oldukça büyük. Sarı-lacivertli takımın ikinci bölgedeki oyununu etkileyen faktörler arasında savunma arkasındaki boşlukların bulunması yer alıyor. Manchester United ve Bodrumspor karşılaşmalarında birer gol atan Faslı golcü, Dzeko’ya göre bu alanları kullanmada daha etkili bir performans sergiliyor. Dzeko ise kaleye yakın oynandığında daha fazla katkı sağlıyor. Trabzonspor’un, kendi evinde galibiyet için oynaması, Mourinho’nun savunma boşluklarını değerlendirmesini sağlayabilir. Milliyet’te yayımlanan habere göre, Pazar günü En Nesyri’nin ilk 11’de yer alması bekleniyor. Dzeko’nun ise büyük ihtimalle hamle oyuncusu olarak yedekte kalacağı bildiriliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz medyasına ilginç açıklamalarda bulundu. SKY’a verdiği röportajda, İngiltere’ye geri dönme olasılığı hakkında gelen soruya yanıt verirken, “Premier Lig, Avrupa’daki en iyi lig ama küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Mourinho’nun kariyerine dair önemli bir ipucu verirken, futbol dünyasında da dikkat çekici bir tartışma başlatabilir.