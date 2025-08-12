Fenerbahçe, Tur Atladı, Göztepe’ye Odaklanmalı

FENERBAHÇE, FAZLA GÜÇLÜ EKSİKLİKLE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE YÜKSELDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-2’lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşılaşmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

DUYGUSAL BİR MAÇ OLDU

Mourinho, “Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol, maçın duygusunu arttırdı” dedi.

GÖZTEPE MAÇINI UNUTMAMALIYIZ

Süper Lig’de oynayacakları Göztepe maçı için Mourinho, “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamadı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

MAÇ ERTELEME TALEBİ OLACAK MI?

“Göztepe maçı için erteleme talebiniz olacak mı?” sorusuna Mourinho, “Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak” yanıtını verdi.

TARAFTARLARIN DESTEĞİNDEN BAHSETTİ

Mourinho, taraftarlar hakkında da, “Geçen sene takım geriye düştüğünde negatif reaksiyon olabiliyordu. Bugün de gol yedik ama destek verdiler, takıma ruh kattılar” dedi.

FEYENOORD İLE BAŞARILARINI KAYDETTİ

Mourinho, Feyenoord’u hep yendiğini ve “Bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim” şeklinde konuştu.

TRANSFER DURUMU VE DEMECİ

Transfer konusuna da değinen Mourinho, “Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorum yapmam. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco’ya rapor sundum. Sakin bir şekilde bekliyorum. Bazı isimlerin daha erken gelmesini isterdim” dedi.

PLAY-OFF TURUNA HAZIRLIK

Mourinho, “Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Ama Avrupa Ligi’nde o turnuvayı kazanabiliriz. Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Evimizde oynayacağımız ilk maça bakalım” açıklamalarında bulundu.

TARAFTARLARIMIZ BELİRLEYİCİ OLDU

Hollanda takımları ile ilgili soru üzerine Mourinho, “Geçen sezona kıyasladığım zaman, bugün belirleyici olan taraftarımızdı” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLIK

Mourinho, “Ben Şampiyonlar Ligi’nde yaklaşık 150 maç oynadım. Hepimizin hedefi orada olmak, hazırız!” dedi ve karşılaşmayı beklediklerini belirtti.

GÖZTEPE NASA ÜZERİNE OKUMAKTA

Mourinho, “Tek odağım Göztepe. Bence elimizdeki kadro ile oynayacağız. Eğer bir şey olursa, benim için sürpriz olur” dedi.

TARAFTARLARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Son olarak Mourinho, “Atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Taraftarlar, elinizden geleni yaptığınızda karşılığını veriyor” diyerek sözlerini tamamladı.