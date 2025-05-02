Fenerbahçe, VAR İstiyor Kadınlar Ligi’nde

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi’nde son hafta maçları öncesi önemli adımlar attı. Fenerbahçe SK, son hafta gerçekleştirilecek maçlar için TFF’den çift gözlemci ve çift temsilci atanmasını istedi. Ayrıca, maçların yapıldığı illerin dışında farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirilmesi, üst klasman hakem ataması yapılması ve mümkünse her iki müsabaka için “VAR Uygulaması” gerçekleştirilmesini talep etti.

NELER YAŞANDI?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde haftaya 1 hafta kalırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Bornova Hitab’ı deplasmanda 12-1 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe ise aynı puanla haftayı 1-0’lık Beylerbeyi galibiyetiyle tamamladı; ancak FOMGET’in elde ettiği genel averajda +5 fark, Sarı-Lacivertliler’in tepkisini uyandırdı. FOMGET’in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarındaki sonuçların sporun doğasına aykırı olduğunu düşünen Fenerbahçe, bu müsabakalar hakkında Etik Kurulu’na sevk edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fenerbahçe’nin yaptığı başvuru üzerine TFF, ABB Fomget’in maçlarını incelemek maksadıyla Etik Kurulu’na sevk etti. TFF’nin kurulları, hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması öngörülüyor.

SON MAÇLAR 4 MAYIS GÜNÜ OYNANACAK

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin son haftası önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG’ye konuk olacak; Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü gerçekleştirecek tüm maçların başlama saati 14.00 olarak belirlendi.

KADINLAR FUTBOL LİGİ’NDEKİ DURUM

Kadınlar Futbol Ligi’nde FOMGET ve Fenerbahçe’nin 67’şer puanı bulunuyor. FOMGET’in ligdeki averajı +79, Fenerbahçe’nin ise +74 olarak kaydedildi. Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor’u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, +5 averajla Fenerbahçe’yi geride bıraktı ve son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu. Ek olarak, Ankara B.B. Fomget, iki hafta önce Çekmeköy’ü 19-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

SON HAFTA MAÇLARI

– Ankara B.B. Fomget – Galatasaray

– Petrol Ofisi – ALG Spor – Fenerbahçe