Fenerbahçe Ve Beşiktaş’a 25 Yılda 23 T.D

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yıl içinde teknik direktör istikrarı konusunda zorlu bir süreç yaşadı. Her iki kulüp, geçici görevlerle birlikte 2000’li yıllarda ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşadı. Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle, Beşiktaş’ta ise Serdar Topraktepe geçici dönemlerde takımın başına geçti.

FENERBAHÇE’DE 28 GÖREV, 23 İSİM

Fenerbahçe, 2000 sonrası döneminde toplam 23 farklı teknik direktörü 28 kez göreve getirdi. Domenico Tedesco, takımın başına gelen son isim olarak bu sayıyı güncelledi. Mourinho, Jesus, Kocaman, Yanal ve Daum gibi teknik adamlar birden fazla kez kulüpte görev aldı.

Fenerbahçe’nin 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Domenico Tedesco (9 Eylül 2025), José Mourinho (1 Temmuz 2024), İsmail Kartal (3. dönem, 3 Temmuz 2023) gibi isimler yer alıyor. Takımda birçok isim arka arkaya görev yaptı ve bazıları oldukça uzun süreler yönetim görevini üstlendi.

BESİKTAŞ’TA 27 DÖNEM, 23 TEKNİK ADAM

Benzer bir yapıyı Beşiktaş da gösterdi. Ole Gunnar Solskjaer’in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile siyah-beyazlılar, 2000’li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.

Beşiktaş’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Sergen Yalçın (2. dönem, 30.08.2025), Ole Gunnar Solskjaer (19.01.2025), Giovanni van Bronckhorst (1 Temmuz 2024) gibi isimler bulunuyor. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, kulüpte en uzun süre görev yapan teknik direktörler arasında sayılıyor.

GALATASARAY’DA GÖRECE İSTİKRAR

Galatasaray ise aynı dönemde 18 farklı teknik direktör ile 22 kez çalıştı. Fatih Terim’in dört farklı dönemi ve Okan Buruk’un son üç sezondaki şampiyonlukları sayesinde sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör istikrarında daha dengeli bir seyir izledi.

Galatasaray’ın 2000’li yıllardaki teknik direktörleri arasında Okan Buruk (1 Temmuz 2022), Domenec Torrent (14 Ocak 2022), Fatih Terim (4. dönem, 22 Aralık 2017) yer alıyor. Bu istikrar, Galatasaray’ın performansına da olumlu yansıyor.

AVRUPA’DA TABLO FARKLI

Avrupa’da ise durum oldukça farklı. Örneğin, İngiltere’nin Premier Lig devi Liverpool, 133 yıllık tarihinde sadece 21 farklı teknik direktör ile çalıştı. 2000’li yıllarda yalnızca 7 teknik adam takımın başında görev aldı. Bu durum, Türkiye’deki teknik direktör değişim hızının Avrupa standartlarının çok üzerinde olduğunu gösteriyor.