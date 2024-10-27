Fenerbahçe ve Bodrum FK Maçının Detayları

FENERBAHÇE, SİPAY BODRUM FK’Yİ AĞIRLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK’yi sahasında konuk edecek. Maç, 27 Ekim Pazar günü (bugün) saat 19.00’da Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı’nda olacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Zorlu mücadele öncesi tüm detaylar, eksikler ve Türkiye’nin en yüksek iddaa oranları haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Ligde oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 17 puan toplayan Fenerbahçe, haftaya 4. sırada başladı. Son olarak ligde Samsunspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, hafta içinde Avrupa Ligi’nde Manchester United karşısında 1-1’lik sonuç aldı. Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk için mücadele ettiği ligde çıkış arıyor ve yeniden vites yükseltmenin peşinde.

BODRUM FK’NIN KARNESİ

Süper Lig’e bu sezon yükselen ve oynadığı futbolla dikkat çeken Sipay Bodrum FK, 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor. Takım, bu süreçte yalnızca 8 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Oynadığı futbol ile beğeni kazanan Bodrum FK, bu önemli karşılaşmada üst düzey bir performans göstermek istiyor.

FENERBAHÇE’NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesi 2 sakat ve 1 cezalı oyuncudan yoksun. Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Fred de takımda yer alamayacak.

BODRUM FK’DE SAKATLIK SORUNU

Sipay Bodrum FK’de de kritik bir mücadele öncesi eksikler bulunuyor. Kart cezalısı futbolcu yokken, 5 oyuncunun sakatlığı mevcut. Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Christophe Herelle, Gökdeniz Bayrakdar ve Cenk Şen bu maçta forma giyemeyecek.

KOSTIC GÖZDAĞI VERİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta sol bekte Kostic’i sahaya sürmeyi planlıyor. Jayden Oosterwolde’nin sakatlığında UEFA listesindeki Kostic ve Levent Mercan’ı Manchester United karşısında oynatamayan Mourinho, bu bölgede Mert Müldür’e şans vermişti.

TARİHİ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK, ilk kez sahada karşılaşacak. Geçen sezon Trendyol 1. Lig’deki play-off mücadelesini başarıyla tamamlayan Bodrum FK, Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe ile daha önce karşılaşmamış olan Bodrum, bu akşam izleyenlere heyecan dolu bir maç sunmayı umuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Brazzao, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puscas

STATİSTİKLERİN YANSIMASI

Fenerbahçe’nin son 6 resmi maçının 5’inde karşılıklı goller oldu. Süper Lig’deki o sezon yükselen takımlara karşı Fenerbahçe, son 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bodrum FK’nın Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta, ilk yarılarda en fazla 1 gol atıldı. Ayrıca, Bodrum’un Süper Lig’de oynadığı 4 deplasman maçından 3’ünde karşılıklı goller yaşanmadı.

İDDAA ORANLARI

Misli üyelerinin %40’ı Fenerbahçe’nin galibiyetini tercih ediyor. Fenerbahçe kazanır oranı 1.20, Bodrum FK kazanır oranı 9.87, beraberlik oranı ise 5.31. Yeni üye olan Misli kullanıcıları, 50+100 TL değerinde Misli Puan kazanma fırsatı buluyor. Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve kazanma şansını yakalayın!