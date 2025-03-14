Fenerbahçe ve Galatasaray Derbisi 2 Nisan’da

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı duyuruldu. Çeyrek final aşamasında gerçekleşecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi netleşti.

DERBİ TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan çeyrek final maçı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te gerçekleştirilecek. Bu aşamada tek maç eleme sisteminin uygulanacağı dev mücadele, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek.

MATÇ PROGRAMI

Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde:

1 Nisan Salı saat 20.30: Konyaspor-İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba saat 17.45: Trabzonspor-Bodrum FK

2 Nisan Çarşamba saat 20.45: Fenerbahçe-Galatasaray

3 Nisan Perşembe saat 20.30: Beşiktaş-Göztepe