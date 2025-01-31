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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray Transfer Yarışında

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TRANSFERCİ HAREKETLİLİK

Süper Lig’de, 13 Ocak’ta mulai olan ve 13 Şubat’ta bitecek olan transfer dönemi oldukça canlı geçiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu önemli turnuvada final hedefliyor ve bu amaçla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Diğer yandan, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi de kızışıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir ekip oluşturmak için şimdiden kadrolarını güçlendirmek üzere planlar yapıyor.

SON DAKİKA GELİŞMELER

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a dair en güncel transfer gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

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