Fenerbahçe, Vlahovic İçin Hedef Belli!

Fenerbahçe, Yeni Sezonun Yıldızını Arıyor

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu dünya çapında bir forvetle güçlendirmeyi planlıyor. Juventus ile yollarını ayırması beklenen Dusan Vlahovic için sarı-lacivertliler pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. 45 milyon euroluk bonservis bedeli, Vlahovic’in Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmasına imkan tanıyacak.

Kadro Stratejisi: Şampiyonlar Ligi İçin Hedefler

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için transfer stratejisini belirledi ve Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro oluşturmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, forvet hattında büyük değişimler yapmayı planlıyor ve bu bağlamda Juventus’un Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic, transfer listelerinin en üst sırasına yerleşti. Milliyet’in haberine göre, Fenerbahçe, 25 yaşındaki yıldız için 45 milyon euroluk bonservisi ödemeye hazır.

Vlahovic İçin Görüşmeler Başlıyor

Fenerbahçe yönetimi, mevcut forvet Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşları dışında şutlarının etkisiz olduğunu düşünüyor ve teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda hücum hattına üst düzey bir golcü eklemeyi hedefliyor. İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Fenerbahçe, Juventus’ta geleceği belirsiz olan Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlamak için hazırlık yapıyor. 45 milyon euroluk bonservis bedeli, transferdeki en büyük engel olarak öne çıkıyor, ancak sarı-lacivertlilerin bu rakamı karşılamak için tüm imkanları zorlayacağı ifade ediliyor.

Vlahovic’in Geçmiş Performansı ve Gelecek Beklentileri

Vlahovic, 2024-25 sezonunda Juventus formasıyla 37 maçta 14 gol ve 5 asistle dikkat çekti ve bu performansı onu Avrupa’nın en etkili forvetlerinden biri haline getiriyor. 1.90 metrelik boyu, fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle tanınan Sırp yıldız, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hedefleri için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Transfermarkt’a göre, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Vlahovic’in, Juventus ile sözleşmesi 2026’da sona erecek. Ancak, maaş görüşmelerinde çıkan anlaşmazlıklar, Juventus’un bu oyuncuyu yaz transfer döneminde satma ihtimalini artırıyor.