Fenerbahçe Yağmurlukları 2025 Süper Kupa İçin Satışta

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’nin attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak sahadan ayrıldı.

SÜPER KUPA TARIHİ

Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014 tarihinde kazandığı Süper Kupa’yı, 11 yıl aradan sonra 4. kez müzesine götürebildi. Sarı-lacivertli ekip daha önce 2007, 2009 ve 2014 yıllarında da bu başarıyı elde etmişti ve şimdi 2025 sezonunun finalini kazanmış oldu.

YAĞMURLUKLAR SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü, final müsabakasının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkarma kararı aldı. Tribünlerde oluşturulan sarı-lacivert koreografi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, bu yağmurlukların hatıra olarak satışa sunulmasını talep etti. Fenerbahçe’nin resmi ürün mağazası Fenerium, taraftardan gelen istek üzerine stadyumdaki Maraton Fenerium mağazasında bu yağmurlukları sergilemeye başladı.

SATIŞ FİYATI VE DETAYLAR

Fenerium, kısa bir süre içinde yağmurlukları resmi site üzerinden de satışa sundu. Ürünler 249 lira 90 kuruş fiyatıyla satışa çıkarken, görsellerinde maçta golleri atan Guendouzi ve Oosterwolde’nin yer aldığı belirtildi.

