Fenerbahçe’ye Brezilyalı Sol Bek Transferi

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe, Ali Koç’un yönetiminde son transferini gerçekleştirmek için hazırlık yapıyor. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya’dan bir futbolcu ile yakın temas halinde olduğu bildirildi. Hatta bu futbolcunun Teknik Direktör Jose Mourinho ile bizzat telefonda görüştüğü de ifade ediliyor.

BRAZİLYA’DAN YENİ HEDEF CUIABANO

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce stoper ve on numara transferi yapan sarı-lacivertlilerin şu anda odaklandığı bölge sol bek. Gündemdeki oyuncu ise Brezilya’nın Botafogo takımından 21 yaşındaki Cuiabano. Fotomaç’ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, daha önce 6+2 milyon euroluk teklifi güncelleyerek Botafogo’ya 8+2 milyon euro önerdi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin sürdüğü kaydediliyor. Aksi bir durum yaşanmadıkça bu transferde Fenerbahçe’nin başarılı olabileceği tahmin ediliyor.

CUIABANO’NUN PERFORMANSI

Gremio’da futbola başlangıç yapan ve geçen yıl nisan ayında 1 milyon 450 bin euroya Botafogo’ya transfer olan Cuiabano, siyah-beyazlı forma ile toplamda 31 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, Cuiabano ile teknik direktör Jose Mourinho’nun da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.