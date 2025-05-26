Fenerbahçe’ye İlk Kırmızı Kart Verildi

FENERBAHÇE’NİN ŞOK KIRMIZI KART SERÜVENİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada sezonun en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. Fair-Play sıralamasında lider durumda olan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

MERT MÜLDÜR’ÜN TARİHİ ANI

Mersin’de oynanan maçın 38. dakikasında, rakip takımın net gol pozisyonunu engelleyen Mert Müldür, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli futbolcu bu durumla birlikte Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart alırken, sarı-lacivertli ekip de 2024-2025 sezonunda bir oyuncusunun oyun dışı kalma durumunu yaşamış oldu. Maç öncesinde 75 sarı kartla en centilmen takım unvanını taşıyan Fenerbahçe, bu olayla beraber Fair-Play karnesinde önemli bir kırılma noktası yaşadı.