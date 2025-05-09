Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Geliyor

Cezalar Belli Oldu

Futbol Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına dair disiplin cezaları açıklandı. PFDK’nın yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe A.Ş., 04.05.2025 tarihinde oynanan müsabakada taraftarlarının rakip oyuncuya lazer pointer tutması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Bu olayın ciddiyeti göz önüne alındığında, kulübe 1.680.000.-TL para cezası verildi. Ayrıca, bu olayda yer alan taraftarların M blokta bulunan elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenecek.

Fenerbahçe’nin Diğer Cezaları

Fenerbahçe A.Ş.’nin, müsabakadaki sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 168.000.-TL para cezası aldığı belirtildi. Bunun yanında, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle D-E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin de elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi misabakaya girişi engellenecek.

Beşiktaş’a Verilen Cezalar

Beşiktaş A.Ş. de benzer bir durumla karşılaştı. 04.05.2025 tarihinde oynanan müsabakada taraftarlarının gerçekleştirdiği saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası aldı. Ayrıca, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, bu eylemin sezon içinde 13. kez yaşanmış olmasından dolayı kulübe 930.000.-TL para cezası uygulandı. Misafir tribün G-H-O bloklarındaki seyircilerin de elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki misafir müsabakasına girişleri engellenecek.